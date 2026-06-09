27歳の人気モデルが年収4000万円の経営者の豪華すぎる自宅を訪問し、驚きの“家賃”が明かされる場面があった。【映像】年収4000万円経営者の豪華すぎる自宅内部6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚