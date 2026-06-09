【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch用リズムゲーム「リズム天国 ミラクルスターズ」の新情報が公開された。 本作は7月2日に発売を予定しているリズムゲーム「リズム天国」シリーズの最新作。今回の映像では従来の形式のリズムゲームに加え、押すボタンによって様々な魔法を出して戦