俳優でタレントの照英（52）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、子供のお小遣い額を巡って慌てる場面があった。19歳の長男、16歳の長女、9歳の次女の3児のパパだが、「お小遣いが足りているのか心配になる」と告白。長男が友人と食事に行く場合に「松竹梅があるとしたら、友達が松を頼んでいるのにお前だけ梅だったらかわいそうだからあげちゃうんですよ」と小遣いを渡してしまうという。