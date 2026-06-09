９日午後６時半頃、岩手県花巻市東和町北成島の東和ふれあい広場付近で、同県北上市の４０歳代女性がクマに襲われ、左腕と右目を負傷した。救急搬送された際は意識はあり、会話は可能だったという。花巻署の発表などによると、女性は車から降りた際に襲われ、自力で帰宅後、１１９番したという。クマは山の方面へ姿を消した。現場はＪＲ新花巻駅から南東約５・５キロの田園地帯。