９日午後９時４０分頃、神戸市北区有馬町で、「山が燃えている」などと複数の１１９番があった。市消防局や兵庫県警有馬署によると、山中にある有馬稲荷神社の敷地内にある宮司宅が燃え、消防車などが出動した。いずれも８０歳代の宮司と妻の２人が軽傷を負った。神社には燃え移っていないという。現場は、神戸電鉄有馬温泉駅から南東約８００メートル。旅館などが立ち並ぶ有馬温泉街のすぐ近くで、３０歳代の女性は「サイレン