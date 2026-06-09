「オリックス４−３ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）ヤクルトは痛恨のサヨナラ負けで今季ワーストの５連敗。今季初めて３位に転落した。２点リードの九回に登板した守護神・キハダが大誤算だった。３安打３失点と打ち込まれて試合をひっくり返された。試合後のベンチは重苦しい空気に包まれ、首脳陣、選手は険しい表情を浮かべて帰りのバスに乗り込んだ。池山監督は「（キハダに）ここまで抑えを任せているので、ここ