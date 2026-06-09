巨人・則本昂大投手（３５）が９日の楽天戦（モバイルパーク）に先発し、７回途中今季最多の１２６球を投げて７安打２失点と好投。古巣との初対戦で今季２勝目（３敗）を挙げ、全１２球団白星を達成した。昨オフに楽天から巨人に移籍した則本は、初回に先頭・佐藤直に四球を許す立ち上がり。得点圏に走者を進められたが、後続を断ち切って無失点に抑えた。３点の援護をもらった直後の３回からはスコアボードに「０」を並べ続