「パンプスは好きだけれど、長時間履くと足が疲れる」「パンプスのカツカツという音が気になる」そんな悩みを抱えている人に注目してほしいのが、【ワークマン】の「雲の上」シリーズから登場しているパンプス。やわらかなインソールで歩きやすさにこだわった設計で、普段スニーカー派の人にもおすすめです。シンプルで合わせやすいデザインなので、通勤から休日まで幅広いシーンで活躍してく