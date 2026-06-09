立命館大学卒業のグラビアアイドル・佐野なぎさ(26)が、1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】すんごいボリューム！両方で約4kgも納得 同誌でのソログラビアは初めて。SNSには小さめ、というよりあまりのボリュームに布が足りなくなってしまったかのような衣装の画像を掲載。同誌への登場を報告した上で「デジタル写真集『変幻自在』も発売決定!!みんなのおかげで叶えられた大