◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４×―３ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）最後の最後に落とし穴が待っていた。連敗ストップが見えていた２点リードの９回。守護神・キハダが崩れた。先頭の紅林に右前打を許すと１死後、西川を四球で歩かせ一、二塁に。中川に左中間へ適時二塁打を打たれて１点差にされると、続く代打・杉本の飛球は全身守備の左翼手の頭上を越える逆転の二塁打に。キハダはうつむき加減で三塁側