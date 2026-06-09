34歳の美人経営者が、「世の中の夫婦はほとんど浮気している」という持論を曲げず暴走し、婚活アドバイザーから激怒される場面があった。【映像】美人社長の“浮気論”に婚活アドバイザーが激怒6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければな