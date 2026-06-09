１３日に開催される国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＪＰＡＮ２０２６」のスペシャルライブ「ＷｏｍｅｎＩｎＭｕｓｉｃ−ＥＱＡＬＳＴＡＧＥ」が９日、ＳＧＣホール有明で開催された。「ＷｏｍｅｎＩｎ−」は、ＳｐｏｔｉｆｙとＢｉｌｌｂｏａｄＪＡＰＡＮによる音楽業界における「ジェンダー・エクイティ（公平性）」を促進するイベント。４人組のダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダ