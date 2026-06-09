4人組バンド・Sir Vanityの公式サイトが9日に更新され、メンバーの桑原聖（Ba.）について本日より、活動を自粛させることを発表した。これは、音楽プロデューサーでもある桑原に関する不適切なプライベート問題が、SNS上で拡散されており、この騒動が物議となっていた。【写真】問題を起こしたメンバー桑原聖サイトでは「この度は、メンバー 桑原聖（Ba.）の倫理観を欠いた行動により、いつも応援してくださるファンの皆様、活