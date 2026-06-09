立憲民主党は９日、昨年の自民党総裁選などで高市首相の陣営が他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとする報道を巡り、首相の秘書を参院予算委員会に参考人招致することを自民党に要求した。自民の磯崎仁彦参院国会対策委員長と立民の斎藤嘉隆国対委員長が国会内で会談し、磯崎氏は難色を示した。