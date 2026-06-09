ＴＢＳの山本恵里伽アナウンサーが９日、同局ラジオ「荻上チキ・Ｓｅｓｓｉｏｎ」に生出演。事実婚を公表した。事実婚にまつわるコーナーの冒頭で、山本アナは「非常に個人的な話ではあるんですけども、私自身が先日、事実婚をいたしまして」と報告。「法律婚でなくなぜ事実婚にしたのかと言うと、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからというのが一番の理由」と説明した。パートナーとは同居を続けていた中、「私た