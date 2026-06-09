グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット・JI BLUEのシングル『景色』が、9日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で、初週26.4万枚を売り上げ、初登場1位を獲得しました。JI BLUEは、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーで、JO1の與那城奨さん（30）、白岩瑠姫さん（28）、河野純喜さん（28）、佐藤景瑚さん（27）、川西拓実