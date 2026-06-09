◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク１０―４阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・小久保裕紀監督が、この日出場選手登録を抹消された中村晃内野手について言及した。今季プロ１９年目のベテランは、主に代打として２３試合に出場して打率１割２分９厘だった。四球や、適時打ではない打点などの貢献もあったが、小久保監督は「昨日ドームでゆっくり２人で話した。佳境というか、終盤一番大事なところで代打