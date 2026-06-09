劇団、月刊「根本宗子」を主宰する劇作家・演出家の根本宗子氏（36）が9日、大腸に腫瘍が発見されたことをSNSで報告した。「6月、7月の根本宗子の活動に関するお知らせ」と題してインスタグラムを更新し「前置きなんですが、あまり心配しないで読んでほしいです！少し前から腹部の痛みがあり、いくつか医療機関を受診したところ大腸に潰瘍が見つかってしまいまして、現在食事や運動、生活にしばらく制限がある状況です」と説明し