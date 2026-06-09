俳優の影山優佳さん（25）が9日、ファストフード店の新商品発表会に岡田准一さん（45）、サッカー元日本代表の中澤佑二さん（48）と登場。11日から開催される『FIFAワールドカップ2026』について、見どころを熱く語りました。5歳からサッカーをプレーし、プロ顔負けの知識や勝敗予想の的中率でも注目されている影山さん。『FIFAワールドカップ2026』の見どころについて聞かれると「数秒前」と回答し、“今年のワールドカップは、ち