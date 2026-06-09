2026年度の中国大学統一入学試験（通称、「高考」）が7日に中国全土で始まった。生花の産地として有名な雲南省昆明市では、各大手生花店で大学受験合格の願いを込めた花束の注文がピークを迎え、花束の制作に追われている。試験に臨む受験生に咲き誇る生花で合格の願いを送り届けると同時に、温もりに満ちた「高考生花経済」も活況となっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）