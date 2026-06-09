俳優の出口夏希さん（24）と蒔田彩珠さん（23）が9日、実写映画『ルックバック』（9月11日（金）公開配給：K2 Pictures）でW主演することが発表され、作品への思いなどコメントを寄せました。映画は、漫画家・藤本タツキさんによる漫画『ルックバック』（集英社ジャンプコミックス刊）の実写化映画で、ひたむきに漫画家を目指す2人の少女を描いた青春物語です。出口さんが演じるのは、4コマ漫画が得意なクラスの人気者で、京本に