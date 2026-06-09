◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４×―３ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）オリックスが今季２度目のサヨナラ勝ちを収めた。１分けを含む今季ワーストだった５連敗でストップ。１点を追う９回に杉本が逆転の２点二塁打を放った。負ければ４位後退のピンチ。３位を死守し、６月も７試合目で初勝利を挙げた。試合後、岸田護監督は「こういう勝ちを全員でもぎ取ったのは本当に大きい」と強調。「みんなの必死さが