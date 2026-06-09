◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４―１ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）日本ハムは、伊藤の１２０球１失点完投で今季初の５連勝。貯金を今季最多の３とした。打っては３回、郡司の適時二塁打と大塚の右越え２号３ランで一気に４点。試合の主導権を奪った。新庄監督が動いたのは、３回２死二、三塁で大塚の打球がインプレーと判定された場面。右翼フェンス際の際どい打球だったが、跳ね返ってきたことでインプ