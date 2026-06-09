巨人は９日の楽天戦（楽天モバイル）で８―２と大勝。引き分けを挟んで５連勝を飾った。敵地でホームラン攻勢をかけた。３回、二死一、三塁から４番・ダルベックが左翼スタンド中段へ先制３ランを放つと、６回一死二塁から佐々木の５号２ランで点差を５に広げた。打線の勢いは止まることなく７回には岸田の３号ソロ、８回に浦田の雨前適時打、そして９回には大城の６号ソロで計８得点。橋上監督代行（６０）は１５安打４本塁