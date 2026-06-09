◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人の堀田賢慎投手が楽天戦で９回に登板して１回１６球で打者３人を打ち取った。８―２の９回にマウンドへ上がると、まずはこの回の先頭で代打の鈴木大を一ゴロ。８番・堀内を左飛。最後は９番・中島を左飛に打ち取り、試合を締めた。堀田は岩手・花巻市出身。２年前の２４年６月１２日の楽天戦では東北“凱旋登板”で先発。両親も応援に駆けつ