ドル円のピボットは１６０．１７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:38現在） ドル円 現値160.18高値160.28安値160.05 160.52ハイブレイク 160.40抵抗2 160.29抵抗1 160.17ピボット 160.06支持1 159.94支持2 159.83ローブレイク ユーロ円 現値185.37高値185.38安値184.61 186.40ハイブレイク 185.89抵抗2 185.63抵抗1 185.12ピボット 184.86支持1