きょうの為替市場、ドル円は１６０円台前半での振幅。介入警戒から上値に慎重ながらも１６０円台を固める展開に変わりはない。ドル自体は買いが一服しているものの、円安の動きがドル円サポートしている。ユーロ円、ポンド円といったクロス円は上値追いの展開。 ただ、米国債利回り低下に加え、米国とイランの停戦実現の可能性、そして今週のインフレ指標を見極めようとする中、商いは低調のようだ。１０日に５