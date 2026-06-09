こちらは、ハワイのすばる望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 4045」。おとめ座の方向、地球から約1億1000万光年先にあります。【▲ すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「HSC」で観測した渦巻銀河「NGC 4045」（Credit: 国立天文台/田中賢幸）】明るい中心部と星を生み出す淡い腕この画像は、国立天文台がすばる望遠鏡に設置した超広視野主焦点カメラ「HSC（ハイパー・シュプリーム・カム）」で撮影されました。NGC 4045は、明るく輝