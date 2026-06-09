◇交流戦日本ハム―DeNA（2026年6月9日エスコンF）日本ハムの新庄剛志監督（54）が4―1で快勝したDeNA戦後、ご機嫌に珍要求した。1点を先制しなお2死二、三塁の3回。大塚が右翼へ放った大飛球はフェンスの最上部に当たってグラウンドに跳ね返ってきたように見え、最初の判定は2点二塁打。ただ、リプレー検証の結果、本塁打と認定される青い線より上部だったため、2号3ランとなった。「大塚くんのホームラン、50過ぎる