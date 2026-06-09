「ザ・ドリフターズ」のメンバー・高木ブー（93）が、プライベートショットを公開し、“痩せた”と話題になっている。【映像】高木ブーの近影これまでInstagramで、「ザ・ドリフターズ」のメンバー・加藤茶との2ショットや、ハロウィンに「雷様」の衣装を着た写真など、日常の様子を発信してきた高木。2026年3月9日に93歳の誕生日を迎えたことを報告し、「まだまだお若いですね」「これからも元気で頑張ってください!!」など