プロ野球 セ・パ交流戦は9日、各地で6試合行われ、パ・リーグは5球団が勝利しました。交流戦首位のソフトバンクは、栗原陵矢選手や野村勇選手が1試合2本塁打を放つなど、セ・リーグ首位阪神から6本のアーチで圧倒。交流戦11勝2敗とし、10度目の交流戦制覇へ向けて絶好調です。また現在パ・リーグ首位に立つ西武は、長谷川信哉選手のタイムリーで、広島にサヨナラ勝利。交流戦は首位ソフトバンクと1ゲーム差の2位につけます。引き分