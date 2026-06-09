パリへやってきた青年▶▶この作品を最初から読む革命前夜のフランス。民と王室を繋いだ、ただひとりの王女の物語。1780年のフランス、ブルボン王朝にはルイ16世の時代に民と王室を繋いだひとりの王女がいました。彼女の名はエリザベート・フィリッピーヌ・ド・フランス。国王の妹にあたり、博物学や数学に興味を持って兄弟たちと同じ家庭教師について学んでいたんだそう。そんなエリザベートに出会ったのは、父から法律