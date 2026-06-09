日本女子代表(なでしこジャパン)は9日、南アフリカ女子代表とトレーニングマッチを行い、0-1の完封負けを喫した。6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで開催された南アフリカとの国際親善試合では、開始25秒にMF清家貴子の得点で先制に成功する。その後も攻撃の手を緩めず、清家、FW谷川萌々子が加点すると、MF藤野あおばが2得点を記録して5-0の快勝。狩野倫久監督の正式就任後初陣を白星で飾った。その3日後にJ-GREEN堺