浦和レッズは9日、クラブ公式ウェブサイトにて、J1百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執った田中達也監督から「ファン・サポーターのみなさまへのメッセージ」を届けた。U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチを務めていた田中氏だったが、4月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除が発表されると、暫定的にトップチームの監督に就任した。PK戦負けを含む7連敗中と厳しい状況でバトンを受け取ったものの、