久しぶりに▶▶この作品を最初から読む付き合って0日で結婚を決めたふたり。接点がまったくなかった2人は、お互いの何に惹かれて結婚に踏み切ったのか？『小学生エムモトえむみの勝手きままライフ』シリーズで人気を博すブロガー・えむふじんさん。個性豊かなファミリーの日常が注目を集めていますが、夫であるえむしさんとは、交際0日で結婚を決めたんだそう。独身時代、仕事の資格取得のために渡米を予定していたふじ