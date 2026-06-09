「最近忙しいんだよね」と言っていたのに、なぜか会う時間は作ってくれる。そんな男性に心当たりはありませんか？男性は本命相手に対して、“時間の使い方”が自然と変わっていくもの。特に好きな相手には、空いた時間を使うのではなく、“時間を作ろうとする”ようになります。“空いたら会う”ではなく“会うために動く”男性は本命相手には、受け身になりません。「時間ができたら連絡する」ではなく、「この日ならどう？」「来