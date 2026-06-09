好きな男性といい感じの雰囲気になっていたとしても、男性にとってあなたが本命じゃないケースってあるもの。そこで今回は、男性が恋愛対象外の女性にしがちなことを紹介するので、彼にとって「遊び」ではないのか、改めて確認してみましょう。｜約束をドタキャンする男性は基本的に本命女性との約束をドタキャンするようなことはしないもの。万が一どうしても約束をキャンセルしないといけない場合、男性は「この日ならどうかな？