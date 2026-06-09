本当は聞きたい。でも、その質問をした瞬間に何かが壊れてしまいそうで怖い。不倫関係が長くなるほど、「この先どうなるの？」という疑問は大きくなっていくもの。それでも、多くの女性がその答えを聞けずにいます。答えを聞くのが怖いもし望んでいる答えじゃなかったら。その不安があるほど、人は現実を確かめることを避けやすくなります。曖昧なままなら期待を持てる。だからこそ、本音を聞くことが怖くなってしまうのです。今の