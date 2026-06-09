ダイエット中の水分補給について、「水は喉が渇いたら飲めば十分では？」と考えたことはありませんか？水分補給は健康維持やコンディション管理に欠かせませんが、「たくさん飲めば痩せる」というほど単純なものでもありません。大切なのは、無理なく続けられる習慣を作ることです。喉が渇いたら飲む方法は“自然”だが、不足しやすいことも喉の渇きに合わせて飲む方法は、もっとも自然で続けやすいスタイルです。でも一方で、仕事