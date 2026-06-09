湿気が増えるこの時期、朝はきれいだった前髪が気づけば束になっている。広がりを抑えようとしているのに、なんだか顔まわりだけ重たく見える。そんな悩みを抱える大人世代は少なくありません。梅雨時期は髪全体よりも、実は“顔まわり”の印象が変わりやすい季節。大人世代は前髪だけを整えようとするのではなく、顔まわり全体を見直すことで軽やかな印象を作りやすくなります。“厚め前髪”が重見えにつながることも春先はちょう