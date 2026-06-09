◇交流戦ヤクルト3―4オリックス（2026年6月9日京セラD）ヤクルトの守護神・キハダが2点リードを守れず、サヨナラ負け。今季最悪の5連敗で今季初の3位に転落した。池山監督は乱調のキハダに「ストレートがちょっとずつ前に飛ぶようになってきたのがね」と分析。それでも「抑えを任せているので、ここで負けたら仕方ない」と、ここまで15セーブを挙げ、躍進の立役者の左腕をかばった。「流れも悪かったので、負けている