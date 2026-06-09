男子ゴルフ・香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）の妻でモデルの武井玲奈（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児出産を報告した。「予定日から12日……41w05d第2子となる女の子を出産しました」と第2子女児出産を報告。赤ちゃんの写真も公開し、「妊娠中から優しく見守り続けていただき本当にありがとうございました」とつづった。「自然分娩2回目ということもあり、いきみ逃しなども途中までは落ち着い