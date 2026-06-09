◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8-2楽天(9日、楽天モバイルパーク)巨人が楽天に快勝。セ・リーグで唯一勝利となりました。先発の則本昂大投手が古巣・楽天戦に先発登板し、7回途中2失点126球の熱投で今季2勝目。全12球団勝利を達成しました。打線はダルベック選手・佐々木俊輔選手・岸田行倫選手・大城卓三選手の4発が飛び出し、計8得点をあげました。試合前時点では、首位阪神と「1.5」差、2位ヤクルトと「0.5」差の3位につけていた