巨人８−２楽天（交流戦＝９日）――巨人が２位浮上。三回にダルベック、六回に佐々木、七回に岸田、九回に大城と一発攻勢で快勝。則本は古巣からの白星で１２球団から勝利を挙げた。楽天は４連敗。◇ソフトバンク１０−４阪神（交流戦＝９日）――ソフトバンクが３連勝。一回に栗原の２ランで先制。栗原と野村の２打席連発を含め、五回までに６本塁打で１０点を挙げた。阪神は一回の好機を逸したのが響いた。◇オリックス４