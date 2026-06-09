「ファーム・西地区、広島６−６阪神」（９日、由宇球場）延長タイブレークの末、両軍譲らず引き分け。阪神の先発・今朝丸は３回２／３を４失点と２０歳初登板を飾れず。打線はドラフト３位・岡城（筑波大）と福島の１・２番コンビが躍動。２人で計４安打４盗塁と塁上を引っかき回した。試合後の平田２軍監督の一問一答は以下の通り。◇◇−今朝丸は２０歳を迎えて初の先発マウンドだったが、３回２／３を４失点