◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人・佐々木俊輔外野手が５号２ランを放つなど２安打２打点で、５月１６日・ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来出場１９試合ぶりの複数安打をマークした。「９番・右翼」でスタメン出場。３回先頭で中前打を放ち、ダルベックの先制３ランにつなげると、６回１死二塁では左翼本塁打ゾーンへ２ランを記録した。一発は５月１２日・広島戦（岐阜）で放っ