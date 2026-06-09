◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦〇永田大士（判定）小畑武尊●（９日、東京・後楽園ホール）ウエルター級８回戦で、元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王者の永田大士（３６）＝三迫＝が、元日本ウエルター級暫定王者・小畑武尊（２７）＝ダッシュ東保＝を３―０の判定で下した。永田がプレスをかけて手数で攻勢を強め、乱打戦を制した。ジャッジの採