元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が９日に自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。鈴木はインスタグラムに「どろラーメン！コンビニ兄弟イベント後に小倉にてうまかったー今夜７話放送です！＃コンビニ兄弟＃ＮＨＫ ＃ドラマ１０＃鈴木福」とハッシュタグを添えてつづると、Ｔシャツにサングラスを合わせた姿でラーメンを堪能する様子のショットを披露した。この投稿にファンからは「メガネ福くんカ