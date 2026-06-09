手軽に食べられるスイーツやアイスの新作が【ファミリーマート】に続々と登場しています。そのなかから今回は、クリームたっぷりのスイーツとバータイプのアイスをご紹介！ 仕事や家事の合間に食べれば、気分転換できてその後の効率がアップするかも。気になったら今すぐファミマへ。 優しい味わいに癒されそう 片手で手軽に食べやすい、コロンとした形の「もちむにシュー（