◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人の岸田行倫捕手がプロ初となる３番で３号ソロを含む猛打賞をマークした。「３番・ＤＨ」で先発出場。「すごく早く回ってくる。ＤＨの過ごし方が分からなかった」と戸惑ったが「準備しすぎず、自然に行きました」。初回の１死一塁では左前安打。５回２死の第３打席では中前安打をマーク。７回には左翼ポール際に３号ソロを放った。５月３０日の